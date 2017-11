Werkzeuge aus Transporter gestohlen

thl. Rosengarten/Seevetal. In der Nacht zu Dienstag machten sich Diebe an einem Kleintransporter, der an der Straße Rehwechsel in Ehestorf auf dem Grünstreifen stand, zu schaffen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und gelangten so an die Werkzeuge auf der Ladefläche. Erbeutet wurden eine Kappsäge, Schleifgeräte und Bohrmaschinen.

Auch in Maschen wurden in der Nacht zu Dienstag Werkzeuge aus einem Kleintransporter gestohlen. In der Fritz-Reuter-Straße brachen die Täter den Schließzylinder eines Dacias auf und entwendeten von der Ladefläche Bohrmaschinen und andere Werkzeuge.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, wird geprüft.