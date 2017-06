Werkzeuge von der Baustelle gestohlen

thl. Wenzendorf. Auf einer Baustelle an der Walter-Blohm-Straße haben Diebe in der Nacht zu Mittwoch einen Materialcontainer aufgebrochen. Daraus entwendeten sie diverse Elektrowerkzeuge. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 21 und 6.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Telefon 04182 - 28000.