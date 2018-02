Wertvolle Autos gestohlen

thl. Drage/Seevetal. In der Nacht zu Freitag haben Diebe einen weißen BMW X6 von einem Grundstück an der Stover Straße gestohlen. Der Wagen war erst vor wenigen Tagen zugelassen worden. Sein Wert beläuft sich auf rund 90.000 Euro. Das Kennzeichen des Fahrzeugs lautet WL - TR 440.

Bereits in der Nacht zu Donnerstag entwendeten Diebe einen schwarzen Mercedes CLS 350 D aus einem Carport an der Straße An der Koppel. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 21.45 Uhr und 7.30 Uhr.

Einige Stunden später wollten Polizeibeamte das Fahrzeug im Raum Berlin kontrollieren. Der Fahrer versuchte jedoch zu flüchten. Hierbei verunfallte er mit dem Wagen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten dort fest, dass es sich um das in der Nacht in Maschen gestohlene Fahrzeug handelte. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen.