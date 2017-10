Wertvoller Pkw gestohlen

thl. Tostedt. In der Nacht zu Mittwoch haben Diebe in der Straße Wischhoff einen BMW 420D X Drive gestohlen. Der sschwarze Wagen mit dem Kennzeichen HH-KN 553 stand am Fahrbahnrand vor einem Wohnhaus. Der Wert des PKW wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug verfügte über ein sogenanntes Keyless-Go-System. Vermutlich gelang es den Tätern, dieses zu überwinden und den Wagen zu starten.