Wie kommt das Handy in die Tasche?

mi.Winsen. Auf dem Stadtfest in Winsen musste am Donnerstag ein stark alkoholisierter, 24 Jahre alter Stadtfestbesucher vom Rettungsdienst versorgt werden. Währenddessen verschwand seine Bauchtasche mit Geld. Der junge Mann wurde ins Krankenhaus Winsen eingeliefert. Die Bauchtasche konnte später im Bereich des Krankenhauses aufgefunden werden. Allerdings befindet sich jetzt ein unbekanntes Handy in der Tasche. Hinweise an die Polizei Winsen.