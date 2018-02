Wieder ein BMW gestohlen

Nachdem in der Nacht zu Dienstag ein weißer BMW X5 in Winsen gestohlen worden war (siehe auch hier: Wertvoller BMW nachts gestohlen ), schlugen Täter in der Nacht zum Mittwoch in Hollenstedt zu. An der Straße Hofstedter Berg entwendeten sie einen weißen BMW 640DX Drive, der frei zugänglich unter einem Carport abgestellt war. Der Wert des Fahrzeugs liegt bei rund 90.000 Euro. Das Kennzeichen lautet WL - KD 640.