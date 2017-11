Wieder Fahrkartenautomat gesprengt

thl. Meckelfeld. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben Unbekannte einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Nachdem die Täter vergangenen Dienstag in Ashausen aktiv waren, schlugen sie in der Nacht zu Montag auf dem Bahnhof Meckelfeld zu. Die Tat dürfte sich bereits gegen 2.40 Uhr ereignet haben. Der Polizei gemeldet wurde der völlig zerstörte Automat gegen 6 Uhr.

Zunächst wurde der Bereich weiträumig abgesperrt. Ein Delaborierer der Bundespolizei überprüfte, ob noch Reste des Sprengsatzes im Automaten vorhanden sind. Im Anschluss erfolgte eine Spurensuche am Automatengehäuse. Ob die Täter Beute machen konnten, ist noch unklar. Der Sachschaden am Automaten beträgt rund 30.000 Euro.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Bahnhofes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 04181 - 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.