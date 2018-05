Winsen: 47-Jähriger ersticht Ex-Frau

Ein 47-Jähriger hat am Sonntagabend in der Straße Münze in Winsen nach einem Streit seine Ex-Frau (40) erstochen. Die Frau kam zunächst in ein Krankenhaus, wo sie wenig später ihren Verletzungen erlag. Der Täter stellte sich selbst der Polizei. Er soll noch heute (Montag) einem Haftrichter vorgeführt werden.Mehr zu der Tat lesen Sie am Mittwoch in der WOCHENBLATT-Printausgabe.