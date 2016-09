Wohnmobil wurde auf Autobahnparkplatz bei Ramelsloh aufgebrochen.

ce. Ramelsloh. Ein Wohnmobil wurde am Sonntag gegen 3.20 Uhr auf dem Parkplatz Hasselhöhe an der A7, Fahrtrichtung Hannover, in Höhe Ramelsloh aufgebrochen. Während das norwegische Besitzerpaar im Alter von 70 Jahren im Fahrzeug schlief, klauten Unbekannte zwei Handtaschen. Das in den Taschen befindliche Bargeld wurde gestohlen, die Taschen in unmittelbarer Tatortnähe zurückgelassen.