Zeugen gesucht für Brandstiftung in Bullenhausen

ce. Bullenhausen. Am Sonntag gegen 22.50 Uhr meldete ein Zeuge bei der Polizei zwei verdächtige Jugendliche, die in Bullenhausen gezündelt hätten. Er selbst habe bereits ein kleines Feuer gelöscht. Beim Eintreffen der Polizei stellte diese ein weiteres Feuer unterhalb eines Verkaufsstandes fest. Dieses wurde mit eigenen Mitteln gelöscht und so eine Beschädigung des Standes verhindert. Eine Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Die Polizei in Hittfeld bittet unter Tel.

04105 - 6200 um Hinweise.