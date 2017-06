Zeugen gesucht für Diebstahl eines BMW X 5 in Neu Wulmstorf

ce. Neu Wulmstorf. Einen in einem Carport abgestellten BMW X 5 (Kennzeichen: WL-KL 180) stahlen Unbekannte am Sonntag zwischen 2.40 und 10.30 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße in Neu Wulmstorf. Hinweise nehmen die Polizei in Neu Wulmstorf (Tel. 040 - 70013860) und die Polizei in Seevetal (Tel. 04105 - 6200) entgegen.