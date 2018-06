Zeugen gesucht für Körperverletzung in Buchholz

ce. Buchholz. Zu einer Körperverletzung nach einer vermeintlichen Verkehrsgefährdung kam es am Freitag in Buchholz. Gegen 13 Uhr hielt ein 17-jähriger Buchholzer Motorradfahrer in der Lindenstraße vor einer Tiefgarageneinfahrt, um einen Freund abzusetzen. Beim Anfahren vom Gehweg kam ein Fahrradfahrer, der in falscher Richtung auf dem Gehweg unterwegs war, auf den Biker zu. Nachdem dieser angefahren war, wendete der Radler und holte ihn am nächsten Fußgängerüberweg ein. Nach einem kurzen Gespräch, in dem der Fahrradfahrer seinen Unmut über eine vermeintliche Gefährdung durch den Biker äußerte, schlug er den Motorradfahrer unvermittelt ins Gesicht und flüchtete über die Neue Straße in Richtung Bremer Straße. Wer den Vorfall beobachtet hat und Hinweise zu dem Fahradfahrer geben kann, meldet sich bei der Polizei Buchholz unter Tel. 04181 - 2850.