Zeugen gesucht für Verkehrsgefährdung

thl. Winsen. Dienstagnachmittag gegen 14.10 Uhr befuhr ein 55-Jähriger aus Hessen die Verlängerung der Hamburger Straße in Richtung A39. Schon im Stadtgebiet wurde der Mann durch ein hinter ihm fahrenden VW Golf bedrängt. Auf der L217 überholte der Drängler im Überholverbot. Aufgrund von Gegenverkehr scherte er direkt vor dem Fahrzeug des Hessen ein und bremste. Dieser konnte einen Unfall nur durch eine Vollbremsung verhindern. Damit noch nicht genug, gefährdete der rücksichtslose Fahrer den Mann im Anschluss an der Ampel in Höhe der Anschlußstelle Winsen-West, indem er von der Nebenspur vor den Pkw des 55-Jährigen fuhr. Auch in diesem Fall konnte eine Vollbremsung Schlimmeres verhindern. Die Polizei sucht jetzt Zeugen der Fahrt. Wer hat zur betreffenden Zeit den silbernen Golf gesehen und kann Hinweise auf den Fahrer geben? Meldungen bitte an die Polizei Winsen unter Tel. 04171 - 7960.