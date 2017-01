Zeugen gesucht nach Unfallflucht

thl. Seevetal. Am Samstag zwischen 13.40 und 14 Uhr wurde auf dem Netto-Parkplatz in Hittfeld ein geparkter Nissan Qashqai durch einen Einkaufwagen oder Pkw- Anhänger beschädigt. Der Verursacher machte sich schnell aus dem Staub und wird jetzt von der Polizei gesucht. Hinweise an Tel. 04105 - 6200.