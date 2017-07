Zeugen gesucht nach Unfallflucht

thl. Seevetal. Am Dienstagvormittag gegen 10.20 Uhr, parkte eine 66-jährige Frau aus dem Kreis Dithmarschen ihren schwarzen VW Golf auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Eichenallee in Maschen. Die Dame ging kurz Einkaufen. Als sie nach einer Viertelstunde zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite. Den Spuren zufolge, wurde das Fahrzeug der Frau beim Rangieren durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Aufgrund der Uhrzeit besteht die Möglichkeit, dass Zeugen den Vorfall beobachteten. Hinweise an Tel. 04105 - 6200.