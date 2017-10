Zeugen gesucht nach Unfallflucht

thl. Winsen. Am Donnerstag, gegen 15.15 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Luhdorfer Straße/Ilmer Weg zu einem Zusammenstoß zwischen einer 17-jährigen Radfahrerin und einem schwarzen Kleinwagen. Hierbei stürzte die Jugendliche und verletzte sich leicht. Während die junge Frau sich wieder aufrappelte, sprach der Fahrer des Wagens kurz mit ihr, setzte seine Fahrt dann aber fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei sucht nun den Unfallverursacher oder Zeugen, die weitere Angaben zum Unfall machen können.

Auch zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch ereignet hat, suchen die Beamten in Winsen noch Zeugen. An der Wallstraße, in Höhe der Hausnummer 3, wurde - vermutlich beim Ausparken - ein auf dem Parkplatz abgestellter roter Honda Civic durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Am Honda entstanden dadurch großflächige Lackschäden an der Fahrerseite. Die Unfallzeit liegt zwischen 8.30 Uhr und 11 Uhr.

Hinweise zu beiden Fällen bitte an die Telefonnummer 04171 - 7960.