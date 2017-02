Zeugen gesucht nach Unfallflucht in Fleestedt

thl. Seevetal. Am Dienstag, in der Zeit zwischen 17.50 Uhr und 18.05 Uhr, kam es auf dem Kundenparkplatz des LIDL-Marktes in Fleestedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zur Zeit unbekanntes Fahrzeug kollidierte beim Ein- oder Ausparken mit einem geparkten blauen Opel Corsa und beschädigte diesen nicht unerheblich an der Heckklappe. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein. Der Schaden am Corsa wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher an Tel. 04105 - 6200.