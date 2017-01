Zeugen gesucht nach Unfallflucht in Nenndorf

thl. Nenndorf. Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr, parkte eine 29-jährige Frau ihren blauen Pkw Mercedes auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Eckeler Straße. In dieser Zeit hat ein unbekannter Fahrzeugführer den Wagen der Frau angefahren und nicht unerheblich beschädigt. Der Schaden am Pkw wird auf 4.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Uhrzeit ist es wahrscheinlich, dass der Zusammenstoß durch andere Kunden beobachtet wurde. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter Tel. 04105 - 6200 zu melden.