Zeugen gesucht nach Unfallflucht in Seevetal

thl. Seevetal. Auf dem Parkplatz an der Straße Pastorenwiesen ist am Dienstag ein Mercedes B 170 von einem Unbekannten beschädigt worden. Der Wagen stand in der Zeit zwischen 9.40 Uhr und 19.40 Uhr auf dem Parkplatz und wurde im Bereich des vorderen rechten Kotflügels durch ein anderes Fahrzeug erheblich beschädigt. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Hinweise an Tel. 04105 - 6200.