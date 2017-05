Zeugen gesucht nach Unfallflucht in Winsen

thl. Winsen. Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, welcher sich am vergangenen Sonntag in der Zeit zwischen 11.40 und 17.30 Uhr in der Straße Bürgerweide in Höhe des Freizeitbades "Die Insel" ereignet hatte. Vermutlich beim Ausparken aus einer Parkbucht hatte ein noch unbekanntes Fahrzeug einen am gegenüberliegenden Straßenrand geparkten Mercedes angefahren. Anschließend entfernte sich Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer/in machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 04171 - 7960 zu melden.