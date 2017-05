Zeugen gesucht nach Unfallflucht in Winsen

thl. Winsen. In der Nacht zu Samstag kam es in der Straße "Im Saal" in Winsen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte seinen Pkw am Fahrbahnrand vor der Hausnummer 19 abgestellt. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein anderes Auto den abgestellten Wagen und hinterließ Schrammen und weißen Farbabrieb. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls melden sich unter Tel. 04171 - 7960.