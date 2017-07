Zeugen gesucht nach Unfallflucht in Winsen

thl. Winsen. Bereits am 15. Juli ereignete sich in der Straße An der Kleinbahn ein Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Frau aus Winsen parkte ihren VW Golf gegen 13.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße, in Höhe des neuen Parkhauses. Ein unbekannter Fahrzeugführer muß nach derzeitiger Spurenlage den Pkw der Frau auf der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt haben. Dies geschah vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Am Fahrzeug der Frau entstandt ein Gesamtschaden von 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen unter der Telefonnummer 04171 - 7960 zu melden.