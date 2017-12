Zeugin verhindert Einbruch

thl. Buchholz. Am Donnerstagmorgen gegen 2.45 Uhr beobachtete eine 51-Jährige drei Personen, die sich an einem Cafe am Buchholzer Bahnhof aufhielten. Einer der Männer war gerade im Begriff die Scheibe des Cafes einzuschlagen. Die Zeugin alarmierte die Polizei, welche auch kurze Zeit später am Bahnhof eintraf. Als die Personen die Beamten bemerkten, ergriffen sie in unterschiedliche Richtungen die Flucht, teilweise sogar über die Gleise. Im Rahmen der Fahndung konnten alle drei Männer noch in Tatortnähe gefunden und festgenommen werden. Eine Durchsuchung der Personen förderte unter anderem ein verbotenes Messer und ein nicht zugelassenes Tierabwehrspray zu Tage. Dem Mann aus Thüringen und seine beiden Begleiter mit unbekanntem Wohnsitz erwarten nun mehrere Verfahren.