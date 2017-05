Zigaretten aus Supermarkt in Vahrendorf entwendet

thl. Rosengarten. In einen Supermarkt in der Harburger Straße in Vahrendorf gelangten unbekannte Täter am Montagmorgen, gegen 1 Uhr, nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen hatten. Aus dem Markt wurde dann eine größere Menge Zigaretten entwendet. Teile der Beute verloren die Täter auf ihrer Flucht. Allein der Schaden an der Scheibe wird mit 2.000 Euro beziffert. Wieviele Tabakwaren letztlich gestohlen wurden, muss noch ermittelt werden. Zeugen die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Seevetal (04105/ 6200) zu melden.