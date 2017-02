Zigaretten und Geld erbeutet

thl. Egestorf. In der Nacht zu Mittwoch machten sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten vor einem Imbiss an der Straße Barkhof zu schaffen. Dabei gingen sie mit massiver Gewalt vor und hebelten die Verschlusseinrichtung auf, um schließlich an das Bargeld und die Zigaretten zu gelangen. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.200 Euro geschätzt.