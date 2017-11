Zum Glück nur Blechschaden

thl. Stelle. Auf der A39 kam es am Sonntagabend in Höhe Stelle zu einem Unfall. Gegen 20.20 Uhr kam der 20-jährige Fahrer eines Mercedes aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen den VW Touran eines 45-jährigen Mannes und schleuderte in der Folge zweimal gegen die Mittelschutzplanke. Der Touran wurde durch die Kollision gegen die rechtzeitige Schutzplanke gedrückt. Glücklicherweise konnten alle Beteiligten unverletzt die Fahrzeuge verlassen. Es blieb bei einem Sachschaden von rund 12.000 Euro.