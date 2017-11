Zwei Einbrecher festgenommen

thl. Seevetal. Innerhalb von wenigen Minuten wurden der Polizei am Mittwoch zwei Tageswohnungseinbrüche in Metzendorf und in Beckedorf. Sofort wurden mehrere Streifenwagen zur Fahndung in den Bereich entsandt. Mit Erfolg: rund 500 Meter von den beiden Tatorten entfernt, konnten zwei Männer im Alter von 22 und 26 Jahren festgenommen werden, deren Schuhspuren zumindest an einem Tatort gefunden wurden - U-Haft.