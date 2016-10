Zwei Pkw-Aufbrüche in einer Nacht

thl. Seevetal/Rosengarten. In der Nacht zu Mittwoch ist in Hittfeld und in Klecken jeweils ein Pkw aufgebrochen worden. In der Straße Haidgrund traf es einen 3er BMW, aus dem zwei Jacken und ein paar Winterstiefel geklaut wurden. In der Straße An der Thomaskirche wurde aus einem VW Passat eine Tasche mit persönlichen Papieren und einer Geldbörse gestohlen. Gesamtschaden: mehrere 1.000 Euro.