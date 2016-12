Zwei Pkw in einer Nacht aufgebrochen

thl. Neu Wulmstorf. In der Nacht zu Dienstag sind auf dem Park & Ride Parkplatz an der Bahnhofstraße zwei Pkw von Dieben aufgebrochen worden. Aus einem Seat Ibiza entwendeten die Täter einen Rucksack sowie ein Navigationsgerät. Auch ein Ford Mondeo wurde komplett durchwühlt. Ob die Täter hierbei fündig wurden, ist noch unklar. In beiden Fällen schlugen die Diebe Seitenscheiben ein, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Hinweise zu verdächtigen Personen an Tel. 040 - 70013860.