Zwei Pkw nachts aufgebrochen

thl. Jesteburg/seevetal. In der Nacht zu Samstag bauten unbekannte Täter bei einem Mercedes in der Kleckerwaldstraße in Jesteburg den Airbag aus. In Seevetal wurde bei der Straße Zum Jugendheim das Navigationsgerät eines VW Tiguran ausgebaut und entwendet.