Zwei Verletzte bei Unfall in Salzhausen

Zwei Verletzte forderte jetzt ein ein Verkehrsunfall in Salzhausen. Ein Golffahrer war auf der Bahnhofstraße unterwegs in Richtung Garlstorf, als in Höhe des Bahnübergangs ein Skoda von einem Privatgrundstück auf die Straße einbiegen wollte. Aufgrund parkender Autos kam die Fahrerin dabei etwas zu weit auf die Fahrbahn, so dass beide Autos zusammenstießen. Der Golffahrer konnte nicht alleine aussteigen und hatte eine Platzwunde am Kopf, weshalb die alarmierte Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes den Verletzten betreute. Die Skodafahrerin klagte über Kopfschmerzen und wurde ebenfalls gründlich untersucht. Beide Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.Auslaufende Betriebsstoffe der Pkw wurden vor Ort von der Feuerwehr abgestreut.