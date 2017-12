Zweiter Großbrand in Winsen innerhalb von zwei Tagen

Nächtlicher Einsatz in der Kolpingstraße: Carport ausgebrannt und Wohnhaus beschädigt

. Ein weiteres Großfeuer in Winsen hat in der Nacht zu Mittwoch die Feuerwehren aus Winsen, Stöckte, Hoopte und Laßrönne in Atem gehalten. Bereits am Abend des 1. Weihnachtstages mussten die Wehren ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Pestalozzistraße löschen (siehe hierzu auch: Vier Tiere aus Feuerwohnung gerettet). In der Kolpingstraße in Winsen brannte gegen 2 Uhr ein Carport, in dem ein Pkw und ein Motorrad abgestellt waren. Als die ersten Kräfte wenige Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintrafen, hatte das Feuer bereits auf Teile des Wohnhauses übergegriffen - Großalarm.Durch den massiven Einsatz von mehreren Strahlrohren konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Weil bei dem Einsatz zahlreiche Trupps nur unter Atemschutz arbeiten konnten, rückte zusätzlich die Feuerwehr Hörsten mit dem Abrollbehälter Atemschutz des Landkreises an. Da das Feuer im Dach des Gebäudes sich zwischen der Isolierung und der Dachabdeckung ausgebreitet hatte, setzte die Winsener Wehr die Drehleiter ein, um für die Suche nach versteckten Brandnestern im hinteren betroffenen Teil des Wohnhauses das Dach zu öffnen. Auch im Inneren des Hauses gingen die Feuerwehrleute vor, um zu prüfen, inwieweit sich der Brand ausgebreitet hatte. Hier konnte jedoch sehr schnell Entwarnung gegeben werden. Es wurde kein Feuer gefunden.Nachdem der eigentliche Brand nach gut einer halben Stunde abgelöscht war, zogen sich die Nachlöscharbeiten noch über zwei Stunden hin.Das in Holzbauweise errichtete Haus konnte durch den schellen Einsatz aller Wehren erhalten werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Haus wurde zunächst erstmal für unbewohnbar erklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen.