10 Jahre Luhegärten und Dahlientag: Blüten erstrahlten in voller Pracht

Passend zum großen Jubiläum "10 Jahre Luhegärten", erstrahlten am vergangenen Sonntag tausende Dahlien in voller Pracht beim großen Dahlientag, der jährlich von der Stadt Winsen organisiert wird. "Seit 10 Jahren geben sich viele Beteiligte große Mühe, diesen Tag zu gestalten. Ich möchte mich daher bei all denen bedanken, die ihren Beitrag zu dieser Veranstaltung leisten", sagte Winsens Bürgermeister André Wiese in seiner Eröffnungsansprache.Eingeläutet wurde die Veranstaltung auch in diesem Jahr mit dem Gottesdienst im Klostergarten unter der Leitung von Superintendent Chrstian Berndt. Zahlreiche Stände örtlicher Vereine und Institutionen, Live-Musik von u.a. Peter Fischer und Woody´s Sound, das "blaue Mobil" von der Stadtjugendpflege und viele weiteren Attraktionen, sorgten außerdem für zahlreichen Besucher auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau.Unter den Besuchern war auch die Familie Röhl aus Winsen. "Wir sind letztes Jahr nicht her gekommen, weil es so stark geregnet hatte. Umso mehr genießen wir heute das tolle Wetter", freute sich Brigitte Röhl, die mit ihren Enkelkindern Johanna und Katharina zum Dahlientag gekommen war.