25 Jahre DRK Kita Tönnhausen: "Stolz, wie wir das meistern"

"Ich bin stolz darauf, wie wir, mein Team und ich, das hier jeden Tag meistern. Den Kindern gerecht werden und uns dabei außerdem bestmöglich durch den Behördendschungel und die immer neuen Auflagen kämpfen", sagte jetzt Anke Dautz, Leiterin der DRK Kita in Tönnhausen in ihrer Rede zum Jubiläum.Auf 25 Jahre erfolgreiche Kinderbetreuung konnten sie und ihre 11 Mitarbeiter am vergangenen Freitag zurückblicken, was mit einer großen Familien-Sommerparty gefeiert wurde. Gleichzeitig verabschiedete Dautz auch zwei Auszubildende der Einrichtung nach bestandener Abschlussprüfung.Neben großer Hüpfburg, einer Hot-Dog-Meile, Ponyreiten und einem Gaukler, führten die Kinder der Kindertagesstätte, aktuell werden hier 44 Kinder betreut, noch ein Theaterstück auf. Auch die Elternvertretung bedankte sich abschließend mit einer kleinen Aufmerksamkeit beim gesamten Kiga-Team für ihre Arbeit.