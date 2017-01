50 Einwände gegen Sanierungspläne an Ortsdurchfahrt in Gödenstorf

Insgesamt rund 50 Gewerbetreibende aus Salzhausen, Gödenstorf und Garlstorf haben Einwände erhoben gegen die geplante Sanierung der Ortsdurchfahrt von Gödenstorf entlang der L216. Das teilte jetzt Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Krause auf WOCHENBLATT-Anfrage mit. Für die mit teilweisen Straßen-Vollsperrungen verbundene Sanierung will das Landesstraßenbauamt in Lüneburg Ende dieses Jahres mit den Vorbereitungen starten, die eigentlichen Baumaßnahmen sollen 2018 folgen (das WOCHENBLATT berichtete). In den nächsten Tagen will die Baubehörde laut Krause die Geschäftsleute bei einem Gesprächstermin über das Vorhaben und seine Auswirkungen informieren. Anschließend soll ein Umleitungskonzept erarbeitet und bei einer späteren Veranstaltung den Bürgern vorgestellt werden.