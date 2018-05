Amerikanische Faulbrut bei Bienenvolk in Sangenstedt

Kreis-Veterinärdienst verhängt Sperrbezirk

Bei einer Routineuntersuchung wurde beim Bienenvolk eines Imkers im Winsener Ortsteil Sangenstedt der Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut festgestellt. Um eine Weiterverbreitung der Bienenkrankheit zu vermeiden, hat der Veterinärdienst des Landkreises Harburg einen Sperrbezirk rund um das betroffene Volk festgesetzt, der am Freitag, 25. Mai, in Kraft tritt.Der Sperrbezirk umfasst einen Umkreis von rund zwei Kilometern um Sangenstedt. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass alle Bienenhalter innerhalb dieses Gebietes die Anzahl und Standorte ihrer Völker unverzüglich an das Veterinäramt melden müssen. Derzeit werden alle Völker im Sperrgebiet untersucht. Die Untersuchungen werden frühestens zwei, spätestens aber neun Monate nach Feststellung der Bienenkrankheit wiederholt.Für den Sperrbezirk hat der Landkreis folgende weitere Beschränkungen festgesetzt: Bewegliche Bienenstände dürfen nicht von ihren Standorten entfernt werden. Es ist verboten, Bienenvölker, einzelne lebende oder tote Bienen, Waben, Wabenteile, Wabenabfälle, Wachs, als Bienenfutter vorgesehenen Honig, Futtervorräte, Bienenwohnungen und benutzte Geräte aus den Bienenständen zu entfernen. Außerdem dürfen keine Bienenvölker oder einzelne Bienen in das Gebiet gebracht werden.Die Amerikanische Faulbrut ist in Deutschland anzeigepflichtig und befällt lediglich Bienen. Das Bakterium, das die Krankheit auslöst, bildet lang haltbare Sporen. Die Ansteckungsgefahr für die Honiglieferanten ist deshalb sehr groß, wenn die Krankheit nicht rechtzeitig bekämpft wird. Durch befallene Völker können für Imker hohe wirtschaftliche Verluste entstehen. Für Menschen und andere Tiere sind das Bakterium und seine Sporen ungefährlich.- Die vollständige Allgemeinverfügung zum Sperrgebiet ist zu finden unter www.landkreis-harburg.de (Suchbegriff "Faulbrut"). Infos beim Kreis-Veterinärdienst unter Tel. 04171 - 693466.