"Das ist doch mal ein Prachtexemplar!", strahlt Angelika Haetscher (57) aus Ashausen. Der Mega-Apfel, den sie in Händen hält, wiegt stolze 650 Gramm bei einem Umfang von 39 Zentimetern. "Mein Mann Frank und ich haben den Vitamin-Brocken an einem Apfelbaum in unserem Heimatort gepflückt."