Angelprüfung beim Fischereisportverein Hoopte-Winsen erfolgreich bestanden

ce. Winsen. Insgesamt 34 neue "Petrijünger" bestanden jetzt nach einem sechswöchigen Fischereilehrgang ihre Prüfung beim Fischereisportverein Hoopte-Winsen. Unter den Absolventen waren elf Jugendliche und 23 Erwachsene. "Es gehörten sieben Frauen dazu, was zeigt, dass das Angeln nicht nur ein reiner Männersport ist", so Pressewartin Ulrike Bodyl. Kursusleiter Walter Gassmann war mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Der nächste Lehrgang startet am 7. Februar 2017.