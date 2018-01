Auf dem Weg zum Nummer 1-Hit

"Wenn Kinderaugen strahlen" heißt die aktuelle Single des Sängers Pascal Krieger. Und die könnte für den sympathischen Seevetaler ein echter Hit werden. In der Top 15-Hitparade von NDR 1 Niedersachsen belegt sie aktuell den vierten Platz - Tendenz steigend. Die nächste Hitparade wird am kommenden Montag, 15. Januar, ab 20 Uhr gesendet.Das Video zu dem Hit wurde in Hittfeld und Umgebung gedreht. Unterstützung bekam Pascal Krieger dabei vom Meckelfelder Kinder- und Jugendchor unter der Leitung von Andrea Theiding. "Wir hatten viel Spaß dabei", blickt der Sänger zurück.Auch sonst ist Pascal Krieger "dick im Geschäft". "Mein Traum war es immer, Berufsmusiker zu werden. Das habe ich geschafft", sagt er stolz. Gerade hat der gebürtige "Kölsche Jung" eine Deutschland-Tournee mit der Weihnachts-Gala absolviert, bei der er sowohl Moderator als auch Sänger war. Mit ihm auf Tour waren bekannte Schlagergrößen wie Johnny Hill und Claudia Jung. Beim Radiosender "Stelle FM" hat Krieger seine eigene Sendung und stellt jeden dritten Mittwoch im Monat von 20 bis 22 Uhr "Schlager pur" vor.Im Frühjahr erscheint das neue Album von Pascal Krieger. "Das habe ich zusammen mit Alexander Menke im Studio Maschen produziert", freut sich der Sänger. Anschließend geht es über Pfingsten auf eine zehntägige Mittelmeer-Kreuzfahrt, auf der er u.a. mit dem irischen Grand-Prix-Gewinner Johnny Logan auftritt.