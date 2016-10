Ausgezeichnete Brandschützer in der Feuerwehr Luhdorf

Drei Mitglieder der Feuerwehr Luhdorf wurden auf der Herbstversammlung der Retter für ihre langjährige Zugehörigkeit ausgezeichnet.Das Ehrenzeichen für 50-jährige Mitgliedschaft wurde August Hahn verliehen. Er habe sich stets stark in der Wehr engagiert, hieß es in der Laudation von Kreisbrandmeister Volker Bellmann. Gleiches gilt für Walter König, der seit 40 Jahren Mitglied der Feuerwehr Luhdorf ist.Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde André Bock ausgezeichnet. Winsens Vize-Bürgermeister und CDU-Landtagsabgeordnete trat 1990 in die Wehr ein und absolvierte anschließend verschiedene Lehrgänge. Bellmann: "Mit André haben wir immer einen kompetenten Ansprechpartner in der Politik, wenn es um die Belange der Feuerwehr geht."