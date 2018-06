Besucherrekord: Knapp 4.000 Gäste kamen im Mai ins Tesper Freizeitbad

Besucherrekord im Tesper Freizeitbad: Mit knapp 4.000 Badegästen im Mai konnten so viele Besucher wie noch nie in einem Wonnemonat in dem beliebten Freizeit-Treffpunkt begrüßt werden. Das teilt die Samtgemeindeverwaltung mit. "Seit Beginn unserer Aufzeichnungen war bisher nur im Juli 2010 mit 5.400 Besuchern und im Juli 2013 mit 5.900 Badegästen ein höherer Andrang zu verzeichnen“, berichtet Verwaltungschef Rolf Roth.Dem erfolgreichen Saisonstart gingen eine Reihe von Maßnahmen voraus, die sich offenbar bewährt haben. "Das fängt an mit einem neuen Klettergerät für das Freibadgelände und einem neuen, frischen Anstrich für einige Gebäude“, so Roth. Zudem habe die Samtgemeinde die Pumpentechnik mit einem energiesparenden Frequenzumformer aufgewertet.Darüber hinaus verstärkte die Samtgemeinde das Freibadteam um Schwimmmeister Andre Maack-Alpen im Mai durch Tanja Voß, und Susanne Röper übernahm als neue Pächterin den Kiosk des Freibades. "Frau Röper hat jetzt schon mit viel Elan und kreativen Ideen einen gemütlichen Anlaufpunkt zur Stärkung während der Badepause geschaffen, und Frau Voß ist mit ihrer Qualifikation und freundlichen Art ein echter Gewinn für unser Freibad“, freut sich Rolf Roth.