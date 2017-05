"Black&White" Trommelprojekt: Afrikanische Lebensfreude pur

Afrikanische Lebensfreude pur durften jetzt die Schüler und Schülerinnen der Alten Stadtschule in Winsen erleben.Bei einem Trommelprojekt, das eingebettet in ein Schulfest am vergangenen Freitag stattfand, durften die Kinder dabei sogar selbst ans Instrument. Dafür war die Initiative "Black&White" aus Wahnfried bei Kassel eingeladen worden, die den Kindern mit traditionellen afrikanischen Tänzen, Trommelkursen, afrikanischen Liedern sowie einer medialen Präsentation den zweitgrößten Kontinent der Erde mit seinen, größtenteils äußerst schwierigen, Lebensbedingungen altersgerecht näher brachte.Die Initiative setzt sich mit ihrer Arbeit für die Einhaltung der Menschenrechte und die Umsetzung der Charta der Vereinten Nationen, also u.a. für ein Leben in Frieden, für eine gerechte Weltwirtschaft und für sichere Lebensbedingungen ein.Am Nachmittag präsentierten die Schüler und Schülerinnen dann ihr zuvor Erlerntes auf der Schloßplatzbühne. Hunderte Besucher tanzten dabei zur Musik der Mitglieder von "Black&White" und erfreuten sich an den mitreißenden Rythmen.