Campingplatz Stover Strand International wurde für Kinderfreundlichkeit ausgezeichnet

Mit dem Qualitätssiegel "KinderFerienLand Niedersachsen" wurde kürzlich der Fünf-Sterne-Komfortcampingplatz Stover Strand International als eine der ersten Einrichtungen in der Elbregion ausgezeichnet. Manja Gückel von der Tourismus-Marketinggesellschaft Flusslandschaft Elbe GmbH überreichte Platzbetreiber Norbert Kloodt die Urkunde zusammen mit einem entsprechenden Hinweisschild und der gültigen Plakette.Zum abwechslungsreichen, ganzjährigen Angebot für den Nachwuchs gehören unter anderem ein Bolzplatz, Kettcars sowie vielfältige Animationsprogramme mit Piratenabenteuern und Kochkursen in der Hauptsaison. "Viele Eltern sehen dann ihre Kinder erst am Abend wieder und können so auch mal relaxen", berichtet Norbert Kloodt. Mt dem Qualitätssiegel könne für die kinderfreundlichen und familiengerechten Aktivitäten noch effektiver geworben werden. "Viele Familen orientieren sich bei der Urlaubsplanung an dem Siegel und können sich sicher sein, dass ihre Kinder hier immer willkommen sind", so Kloodt."KinderFerienLand" ist eine Initiative des Landes Niedersachsen und der Tourismus-Marketing Niedersachsen GmbH (TMN). Teilnehmen können alle interessierten Betriebe aus den Bereichen Beherbergung, Gastronomie, Freizeit und Kultur.- Infos bei Manja Gückel von der Flusslandlandschaft Elbe GmbH (Tel. 05852 - 9519880, E-Mail info@erlebnis-elbe.de) und unter www.kinderferienland-niedersachsen.de