Chorkonzert in Marschacht fand großen Anklang

Großen Anklang fand das Konzert mit der Chorgemeinschaft Polyhymnia aus Schwinde und Loreley aus Altengamme, zu dem der Seniorenbeirat der Samtgemeinde Elbmarsch jetzt ins Marschachter Küsterhaus eingeladen hatte. Unter der Leitung von Chorleiterin Johanna Müller-Scheffsky präsentierten die Sänger dem begeisterten Publikum über eine Stunde lang Evergreens und weniger bekannte Lieder in hoch- und plattdeutscher Sprache. Zur Belohnung gab es nach der Zugabe stürmischen Beifall."Wir sind immer froh, wenn wir neue Chormitglieder gewinnen können", warb Johanna Müller-Scheffsky um Verstärkung. "Es gibt bei uns keine Altersgruppen. Jeder, der Spaß am Singen hat, soll sich ohne Scheu und Hemmungen an uns wenden. Wir freuen uns über jedes Neumitglied", appellierte die Chorchefin an Interessierte.- Wer im Chor mitwirken möchte, meldet sich unter Tel. 040 - 7230743 bei Klaus Putfarken.