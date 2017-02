Die Gewinner des Weihnachtstaler-Gewinnspiels, das die City Marketing Winsen GmbH Ende vergangenen Jahres veranstaltete, wurden jetzt gekürt. Die Kunden konnten in den Geschäften während der Adventszeit Bonuspunkte sammeln und so Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 30 Euro gewinnen, einzulösen bei den teilnehmenden Geschäften der City Marketing. Deren Geschäftsführer Matthias Wiegleb und Sebastian Putensen überreichten die Preise nun an die glücklichen Gewinner."Insgesamt waren 50.000 Taler im Umlauf, was ein Beleg für den Erfolg der Aktion ist", so Sebastian Putensen. Matthias Wiegleb ergänzte: „Für uns ist die Aktion ein voller Erfolg, an den wir sicherlich anknüpfen wollen“.