Demenzbegleiter-Kursus bei der Alzheimer-Gesellschaft Lüneburg bestanden

ce. Landkreis. Einen Kursus zum zertifizierten Demenzbegleiter haben bei der überregional tätigen Alzheimer Gesellschaft Lüneburg kürzlich aus dem Landkreis Harburg Marita Eberenz aus Toppenstedt und Uwe Wahrmann (Drage) erfolgreich absolviert. Die Teilnehmer, die an Demenz Erkrankten und deren Angehörigen zur Seite stehen, bekamen im Kursus wichtige Informationen zu den Themen Krankheitsbild, Schaffen von Aktivierungsangeboten, Sturzprävention, Betreuungsrecht, Pflegeversicherung und Sterbebegleitung. Den nächsten Kursus für Demenzbegleiter bietet die Alzheimer-Gesellschaft Lüneburg in diesem Frühjahr an. Nähere Auskünfte erhalten Interessierte per E-Mail unter alzheimer-lueneburg@arcor.de.