Diakon Peter Klindworth darf jetzt auch predigen

Der Salzhäuser Diakon Peter Klindworth (46) darf ab sofort auch in Gottesdiensten predigen, nachdem er jetzt von Kirchenkreis-Superintendent Christian Berndt offiziell in sein Amt als Prädikant eingeführt wurde. "Wir sind sehr dankbar für dieses Engagement", sagte Berndt. Ohne Lektoren und Prädikanten könnten die vielen sonntäglichen Gottesdienste in den evangelischen Gemeinden gar nicht alle stattfinden.Diakon Peter Klindworth kam vor acht Jahren nach Salzhausen und arbeitet schwerpunktmäßig in der Kinder- und Jugendarbeit. Dazu gehören schon seit längerer Zeit auch Gottesdienste für Konfirmanden. Gottesdienst-Vertretungen hat Klindworth in der Vergangenheit bereits regelmäßig übernommen. Dabei unterscheidet das Kirchenrecht zwischen "Lesegottesdiensten" der Lektoren und dem "Recht der freien Wortverkündigung", also dem Schreiben eigener Predigten. Klindworth ist nach einer Zusatzausbildung jetzt zu beidem befugt."Ich freue mich auf die Auseinandersetzung mit den vorgegebenen Predigttexten", sagt Klindworth mit Blick auf seine neue Aufgabe. "Bei jeder Vorbereitung lerne ich selber immer etwas Neues dazu."Schon über 20 Jahre ist er jetzt im kirchlichen Dienst tätig. Diese Berufserfahrung kommt ihm auch bei der Gottesdienstgestaltung zugute. Denn er möchte auch so predigen, dass Kinder und Konfirmanden ihn verstehen. Und nicht nur die Predigt ist ihm nach eigener Aussage wichtig, sondern dazu auch die Auswahl von Liedern, Texten und Gebeten."Gerne ziehe ich auch Andere zur Vorbereitung der Gottesdiensten hinzu", so der Diakon. So hofft er, dass Gemeindegruppen wie der Bibelgesprächskreis, das Team vom ökumenischen Abendgebet oder Frauenkreise die Gottesdienste zukünftig bereichern werden.Im Kirchenkreis Winsen unterstützen regelmäßig etwa 20 Lektoren und Prädikanten die Pastoren bei der Arbeit.- Der nächste Predigt-Gottesdienst mit Diakon Peter Klindworth findet am Sonntag, 11. Juni, um 10 Uhr in Salzhausen statt, ein Konfirmanden-Gottesdienst bereits am Sonntag, 14. Mai, um 11 Uhr.