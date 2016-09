Dorffest in Luhdorf: "Es ist immer sehr schön hier"

Am vergangenen Sonntag war es wieder soweit: In Luhdorf wurde Dorffest gefeiert. Traditionell zog sich dabei eine große Flohmarkt-Meile quer durch den örtlichen Brümmelkamp, auf der rund 250 private Verkäufer ihre gebrauchten Waren aboten.Darunter waren auch die drei Freundinnen Leni (9), Charleen (10) und Lia (10). Die drei kleinen Verkäuferinnen boten ihre alten Spielsachen und Klamotten an und freuten sich, dass auch in diesem Jahr wieder tausende Besucher auf der Suche nach den besten Schnäppchen über die Marktmeile schlenderten.Wie das Ehepaar Rauch, das extra aus Over nach Luhdorf gekommen war. "In Over war heute nichts los und das Dorffest hier ist immer sehr schön" lacht Sandra Rauch, die mit Ehemann Sebastian und Tochter Isabella den sonnigen Nachmittag genoss.Ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik, Tombola, Kinder-Attraktionen, großer Traktorenmeile der Ackergiganten und vielfältige, kulinarischen Köstlichkeiten, rundeten auch in diesem Jahr die Veranstaltung, die jährlich von dem örtlichen "Team Dorffest" organisiert wird, ab.