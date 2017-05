Dorffest Maschen: Zahlreiche Attraktionen lockten

Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit: Beim vierten Maschener Dorffest, organisiert von Jan Stoehr, präsentierten sich wieder zahlreiche Künstler, Vereine, Organisationen und Institutionen. Daneben lockten ein buntes Musik- und Auftrittsprogrammprogramm, eine große Budenstadt und zahlreiche Kinder-Attraktionen, erneut hunderte Besucher in den Ortskern von Maschen.An den drei Fest-Tagen warteten außerdem leckere kulinarische Köstlichkeiten auf die Besucher. Die ließen sich auch die Familie Ackermann nicht entgehen. "Wir sind extra aus Lüneburg nach Maschen gekommen und müssen sagen, dass es sich gelohnt hat", erzählt Familienoberhaupt Stefan Ackermann.Die junge Besucherin Emilie-Marie aus Maschen genoss mit ihrem Papa einen ausgiebigen Bummel über der Dorffest. Am Stand der DLRG Ortsgruppe Maschen, ließ sich die sechsjährigen kunstvoll schminken, bevor es weiter zum Kettenkarussel und dem Wasserbälle-Becken ging.