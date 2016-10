Ehrung für stimmgewaltige Treue beim Winsener Männerchor

Mit Ehrennadeln und Urkunden wurden kürzlich vier aktive Sänger des Winsener Männerchors für ihre langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Wolfgang Albrecht-Jendreyko, Bezirksvorsitzender des Chorbezirks Winsener Marsch undVorsitzender des Winsener Männerchors zeichnete Claus-Dieter Qualmann für dessen 30jährige Treue zum Chor aus.Die Ehrennadel in Gold vom Chorverband Niedersachsen-Bremen (CVNB) bekam für die 40jährige aktive Mitgliedschaft der Sänger Kurt Kleiner. Für 50 sangesfrohe Jahre erhielt Dieter Thomas die Ehrennadel in Gold zusammen und die Ehrenurkunde des Deutschen Chorverbandes (DCV). Reinhard Rohn, der „jüngste“ Sänger mit seiner 25jährigen Mitgliedschaft, konnte die Ehrennadel in Silber vom (CVNB) nicht persönlich in Empfang nehmen, da er am gleichen Tag Geburtstag feierte.Fehlender Nachwuchs bereitet dem Singzirkel Winsen und dem Männerchor der Luhestadt auch nach ihrem Zusammenschluss Kopfzerbrechen. "Jubilare sind daher seltener geworden, und deshalb gebührt Mitgliedern, die 50 Jahre und länger dabei sind, großer Respekt", betonte Wolfgang Albrecht-Jendreyko.